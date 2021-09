Soleure : Peine avec sursis pour un militant des droits des animaux

En 2018, 130 militants de la cause animale avaient occupé un abattoir à Oensingen (SO). En appel, ils ont obtenu des peines moins sévères.

En novembre 2018, plus de 130 militants de la cause animale avaient occupé l’abattoir de la société Bell à Oensingen (SO). L’entreprise avait subi un dommage matériel estimé à 72’000 francs. En mai 2019, 125 personnes ont reçu une ordonnance pénale pour coercition, intrusion et entrave à un acte officiel. La majorité de ces gens ont écopé d’amendes avec sursis. Un activiste, originaire de Suisse romande, a lui été condamné à une peine ferme de 150 jours-amendes à 110 francs le jour car il avait un casier judiciaire. Il a fait appel en 2020, mais sa demande a été rejetée.