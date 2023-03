Iran : Peine capitale confirmée pour un dissident irano-suédois

«La condamnation à mort de Habib Chaab pour corruption sur Terre, la gestion et la direction d’un groupe rebelle et la conception et l’exécution de nombreuses opérations terroristes a été approuvée par la Cour suprême», a indiqué l’agence Mizan Online. Chef du groupe de l’ASMLA (Mouvement arabe de lutte pour la libération d’Ahvaz), considéré comme un mouvement terroriste par les autorités iraniennes, ce dissident irano-suédois avait disparu en octobre 2020 après s’être rendu à Istanbul et avant de réapparaître un mois plus tard détenu en Iran. En procès depuis janvier 2022 pour «terrorisme» et surtout propagation de la «corruption sur Terre», la justice a annoncé le 6 décembre la condamnation à mort de cet homme âgé d’une cinquantaine d’années selon les médias.