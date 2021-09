Valais : Il abuse de son filleul, l’ancienneté des faits lui vaut une peine moins lourde

Un homme âgé aujourd’hui de 77 ans a été reconnu coupable d’abus sexuels sur son filleul pendant trois ans dans un chalet d’alpage, il y a plus de 20 ans. Il a été condamné à 24 mois de réclusion avec sursis et à une amende de 1000 francs.

Un Soleurois âgé aujourd’hui de 77 ans a abusé, entre 1994 et 1996, de son filleul âgé à cette époque d’à peine dix ans. Il aurait profité de cet enfant chaque week-end. L’affaire a été jugée mercredi par le Tribunal de district de Brigue rapporte le «Walliser Bote».

Emmené dans un endroit isolé

À un moment donné, celui qui était aussi son oncle a acquis un refuge en montagne où il emmenait régulièrement le jeune pour passer le week-end, seul avec lui. C’est là qu’il a abusé de son filleul en lui proposant, avant, de l’alcool et des cigarettes. La victime avoue avoir eu plus peur que ses parents d’accueil découvrent qu’il buvait et fumait que les abus dont il était victime. «Cela faisait partie de la routine du week-end» a-t-il déclaré. La peur de perdre sa seule échappatoire à son quotidien était bien trop grande ajoute le quotidien haut-valaisan.