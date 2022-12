Canton de Vaud: Peine confirmée pour l’Afghan qui avait tenté de tuer son épouse

Baqir* avait essayé de tuer son épouse Zahar* en novembre 2020 à Yverdon-les-Bains (VD). La justice avait reconnu l’Afghan coupable de tentative de meurtre et de tentative de contrainte et ordonné une peine de prison de huit ans à son encontre. L’homme avait alors recouru au Tribunal cantonal, lequel n’a pas modifié la sentence infligée en mai dernier par la cour criminelle du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.