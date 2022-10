Braquage au Mont-sur-Lausanne (VD): Peine de 11 ans de prison confirmée pour le braqueur du fourgon blindé

Pour sa participation au braquage d’un fourgon blindé au Mont-sur-Lausanne (VD) en juin 2019, un Algérien a vu, jeudi, sa peine de 11 ans de prison confirmée par le Tribunal cantonal. Celui-ci sera aussi expulsé du territoire helvétique pendant 15 ans. Mais Me Nicola Meier entend saisir le Tribunal fédéral. «Sans minimiser les faits, mais en considérant le degré de gravité de ce braquage, qui n’a fait aucun blessé, on ne doit pas avoir une peine à deux chiffres», estime l’avocat.

Il rappelle que ce braquage était le dernier d’une série, et que pour endiguer ce phénomène, la loi cantonale sur le transport de fonds avait été modifiée. «On ne doit pas, à travers mon client, punir tous les autres braqueurs de fourgon qui n’ont pas été interpellés», martèle le magistrat.

Un «faux» constat en jeu

Mardi, lors du procès en appel, Me Meier avait aussi dénoncé des «conditions de détention illicites», et la rédaction d’un «faux» rapport par le Service pénitentiaire vaudois (SPEN). «Parallèlement, on va s’attaquer à celui-ci pour obtenir un constat conforme à la vérité», ajoute l’avocat. Un «rectificatif» avait été envoyé la veille de l’audience.