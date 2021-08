États-Unis : Peine de mort confirmée pour l’auteur de la tuerie raciste de Charleston

Dylann R. avait ouvert le feu 77 fois dans une église méthodiste de Charleston, le 17 juin 2015, criblant de balles neuf fidèles noirs qui venaient de l’accueillir à bras ouverts pour une séance d’étude de la Bible.

«Aucun résumé clinique ni analyse juridique fouillée ne peut totalement rendre compte de l’atrocité de l’acte de R. Ses crimes le placent sous le coup de la sentence la plus sévère qu’une société juste puisse rendre», ont conclu les juges du tribunal de Richmond, dans leur arrêt rendu à l’unanimité.

Moratoire

Cette fusillade avait d’autant plus marqué l’opinion publique américaine et internationale qu’elle avait ensanglanté un lieu symbole de la lutte contre l’esclavage: l’Emanuel African Methodist Episcopal Church rassemble la plus ancienne communauté noire de cette ville historique de l’époque des plantations, située dans le sud-est des États-Unis.