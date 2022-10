Tuerie de Parkland : Peine de mort ou prison à vie? Nikolas Cruz bientôt fixé

L’individu qui a tué 17 personnes en 2018 dans un lycée de Floride connaîtra son sort dans les prochains jours.

Le jeune homme avait 19 ans quand il a fait un carnage dans son ancien lycée. Getty Images via AFP

Le procès de la tuerie de Parkland entre dans la dernière ligne droite. Ce sera la fin d’environ trois mois d’audiences difficiles pour les familles des victimes abattues dans le lycée Marjory Stoneman Douglas. Nikolas Cruz, 24 ans, a plaidé coupable. La défense et les procureurs présenteront leurs derniers arguments mardi. Puis, le jury se retirera pour délibérer mercredi. S’il ne vote pas à l’unanimité pour la peine capitale, Nikolas Cruz sera condamné à passer le reste de ses jours en prison, sans possibilité de libération conditionnelle.

Le 14 février 2018, l’accusé avait ouvert le feu avec un fusil semi-automatique dans le lycée, dont il avait été exclu un an plus tôt. En moins de dix minutes, il avait tué 14 lycéens ainsi que trois employés et blessé 17 autres personnes. Il avait ensuite fui en se cachant parmi les personnes évacuées de l’établissement. La police l’avait arrêté peu après alors qu’il marchait dans la rue, après s’être rendu dans un fast-food.

Tueur de sang-froid?

Les jours à venir devant le tribunal à Fort Lauderdale diront qui a su convaincre le jury: l’accusation emmenée par le procureur Michael Satz ou la défense portée par Melisa McNeill. L’avocate principale de Nikolas Cruz a axé sa stratégie sur l’enfance de son client, dont elle a affirmé qu’il était né avec un syndrome d’alcoolisation fœtale, d’une mère sans-abri alcoolique et toxicomane.

Un policier qui n’était pas intervenu avait été arrêté plusieurs mois plus tard pour négligence.

«Il a été empoisonné dans l’utérus. À cause de cela, son cerveau a été irrémédiablement endommagé, sans que cela soit de sa faute», avait-elle déclaré au tribunal en août. Il a ensuite grandi dans un foyer violent avec une mère adoptive dépressive et alcoolique. Lui-même a dit avoir été agressé sexuellement par un ami de la famille quand il avait environ neuf ans. Pour Melisa McNeill, cela devrait conduire à alléger sa peine et la faire pencher vers la prison à vie plutôt que la peine de mort.

Face à elle, le parquet a affirmé que Nikolas Cruz savait ce qu’il faisait quand il est entré dans le lycée avec son arme et de nombreuses munitions. Le procureur Michael Satz a qualifié les meurtres de froidement prémédités et rappelé que l’accusé avait annoncé son acte dans une vidéo enregistrée quelques jours avant le massacre. Satz a également fait projeter des vidéos déchirantes de la tuerie et appelé à témoigner plusieurs anciens élèves présents pendant la fusillade. Il a même organisé une visite des lieux du crime avec le jury.

Il a enfin tenté de discréditer l’idée selon laquelle Nikolas Cruz avait souffert d’un syndrome d’alcoolisation fœtale. Un neuropsychologue appelé à la barre par le parquet, Robert Denney, a accusé le jeune homme de simuler des problèmes cérébraux et d’avoir à dessein raté des tests psychomoteurs. D’après cet expert, Nikolas Cruz est capable de contrôler ses actes, comme prouve le fait qu’il ait agi avec préméditation, ce qui ne cadre pas avec le diagnostic présenté par la défense.

La tuerie de Parkland avait choqué le pays et ravivé le débat sur les armes à feu, car Nikolas Cruz avait pu acheter son fusil légalement malgré son passif.