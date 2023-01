Arabie saoudite : Peine de mort requise contre un religieux critique

Influent sur Twitter

Le directeur de recherche pour la région du Golfe à l’ONG DAWN (Democracy for the Arab World Now), Abdullah Alaoudh, dont le père prédicateur est lui-même emprisonné en Arabie saoudite depuis 2017, a dénoncé les réquisitions du parquet. Les procès contre Awad al-Qarni et son père, Salman al-Awda, reposent sur de «fausses accusations liées à leur travail, leurs livres et leurs tweets pacifiques», a déclaré Abdullah Alaoudh à l’AFP.