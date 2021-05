Vaud : La descente aux enfers d’un couple plongé dans une pauvreté extrême

Un homme d’une cinquantaine d’années est accusé d’avoir tué, congelé et dissimulé le corps de son épouse en 2016. Le procureur Laurent Contat a requis, mardi, une peine de 14 mois avec un sursis de 2 ans.

Le corps d’une femme décédée en juillet 2016 a été retrouvé trois mois plus tard sous le logement où elle habitait à Orbe. Le mari est suspecté. apn

Maison de l’horreur ou petite maison des horreurs? S’appuyant sur des titres de la presse au lendemain de la découverte, en octobre 2016, du corps d’une femme dans un tombeau sous son logement à Orbe, le procureur Laurent Contat a pointé du doigt l’accusé, mardi au Tribunal d’Yverdon siégeant à Renens. Selon lui, soit le mari d’une cinquantaine d’années a «éliminé de sang froid celle qu’il a tant aimée», soit il a été l’auteur d’un homicide par négligence. Il a également reproché à l’accusé son attitude après le drame: il a congelé le corps, l’a dissimulé et a mis en place «un édifice de mensonges» pour cacher la vérité à ses deux enfants et aux autorités, en continuant de recevoir indument les prestations sociales destinées à la défunte.

Des soupçons sur le fils

Le procureur a également battu en brèche la thèse du suicide brandie par l’accusé. «Les auditions des deux enfants du prévenu contredisent la version de leur père». Le jour du drame, le fils du couple déclare avoir quitté la maison familiale en y laissant sa maman «habillée, pas énervée et l’air normale». Laurent Contat a également révélé que ce jeune aujourd’hui âgé de 24 ans a, à un moment donné, été soupçonné d’avoir joué un rôle dans la fin tragique de sa mère. «L’affaire a été finalement classée», a ajouté le procureur. Pour écarter la thèse du suicide et appuyer celle du meurtre ou de l’homicide par négligence, le magistrat a également rappelé que le jour du décès, la femme avait préparé sa valise pour quitter définitivement son mari. «Le prévenu a une implication dans la mort violente de son épouse», a-t-il déclaré.

Dressant le portrait psychologique du prévenu, le procureur a utilisé une litote: «l’accusé n’a pas des capacités intellectuelles hors du commun». Il en veut pour preuve les observations des experts. Selon ceux-ci, le colosse de 140 kg au mental d’argile, qui s’est auto-affublé du surnom de «Gaston Lagaffe», doit bénéficier d’une diminution moyenne de sa responsabilité pénale en raison de plusieurs troubles: immaturité, dépression, impulsivité infantile…

«Excellent travail des enquêteurs de la police»

Laurent Contat a également rappelé que même si l’état d’altération cadavérique du corps n’a pas permis de se prononcer sur la cause du décès, des lésions traumatiques ont été constatées sur la défunte. Toutefois, les experts ont également indiqué qu’il était impossible de déterminer la temporalité de ces lésions, c’est-à-dire qu’ils ne savent pas si elles ont été occasionnées ante ou post-mortem. «En onze ans de carrière, je n’ai jamais vu une enquête aussi complète. Rien n’a été laissé au hasard. Je salue le travail excellent de la police. Le meurtre n’a pas pu être établi. Il faut peut-être admettre qu’il n’y a pas eu d’homicide intentionnel. Le principe du doute profitant à l’accusé doit s’appliquer dans cette affaire», a indiqué le procureur qui a abandonné la charge de meurtre pour retenir notamment celles de l’homicide par négligence et l’omission de prêter secours. Il a requis une peine avec sursis car le risque de récidive semble écarté.

Les bras croisés, pull noir, jean délavé, chaussures usées, masque sous le nez, les yeux rivés sur le procureur, l’accusé est resté impassible tout au long du réquisitoire de Laurent Contat. Il a requis une peine de 14 mois avec un sursis de 2 ans.

Couple sans communauté de lit ni de table

Pour Me Mathias Burnand, l’avocat de l’accusé, «il n’y a pas de maison de l’horreur mais la maison du malheur, du dénuement et de la précarité». S’adressant à la Cour, l’avocat a affirmé que pour comprendre son client, il fallait «sortir des sentiers balisés pour emprunter les chemins cabossées» de la vie de ce «couple bizarre vivant dans la précarité financière et émotionnelle, la détresse sociale, économique et affective, sans sexe, sans chambre commune, sans repas en commun». Dans sa lancée, Me Mathias Burnand parle de «solitudes à deux» où on trouve les germes de la destruction, des détresses psychiatriques et du suicide. Allant contre les envies de son client, qui lui avait demandé de «ne pas dire du mal de sa «Doudoune» chérie, l’avocat a demandé pardon au prévenu. Avant de dresser des traits sombres de la défunte: misanthrope, toujours malheureuse, éternelle insatisfaite, colérique, infidèle, impulsive, violente, suicidaire. Pour accréditer la thèse de la misanthropie, il a cité une phrase du fils: «Ma mère n’aimait pas le monde». L’avocat estime que les boniments incessants du prévenu – qui vivait sans le minimum vital tout en faisant miroiter à son épouse une villa avec piscine ou les pieds dans l’eau en Corse ou encore un hélicoptère pour un déplacement privé - servaient de «perfusion d’espoir» à la femme déprimée. «Les mensonges de mon client, mauvais brodeur de fables, sont les clés du suicide». Masque enlevé et fortement ému, l’accusé tripote nerveusement un mouchoir.

De l’espoir d’une vie luxueuse au désespoir fatidique

Selon l’avocat, «l’espoir le plus beau et le plus extraordinaire» de la défunte est survenu le jour du drame quand elle a préparé sa valise pour voyager en hélicoptère avec un certain «Procureur Chevalier» sorti de l’imagination débordante et surréaliste du prévenu. «Elle est au sommet de la montagne de l’espoir. Elle va en tomber quand elle a compris qu’il n’y aura rien d’autre que la maisonnette d’Orbe, qu’il n’y aura pas de vie de riche. Pas d’hélicoptère ni de villa en Corse». Pour Mathias Burnand, ces ingrédients réunis constituent les «enchaînements de faits implacables du suicide». L’avocat affirme que «désirs de mort» de l’épouse sont réels et qu’elle aurait fait une tentative de suicide en 2012, juste avant le début d’un suivi psy qui va durer deux ans. Pour lui, l’arrêt du suivi va faire replonger l’épouse dans le circuit délétère des idées sombres. «Pour l’aider à vivre, mon client a mis en place des fables», a plaidé la défense.

«Mon client n’est pas Bertrand Cantat»

D’après Me Mathias Burnand, la femme aurait tenu des propos prémonitoires à son psy: «Il vaut mieux se suicider que subir l’humiliation et la pauvreté dans une société riche.» Me Mathias Burnand a écarté la piste de l’étranglement. «Vous avez vu le ventre de mon client? Il pèse 140 kg mais c’est de la pure graisse, sans muscle. C’est 140 kg de candeur. Il se définit lui-même comme un «bête et bon», qui a arrêté de grandir à l’âge de 7 ans lors du décès de ses parents. Ce n’est pas un gros nounours, c’est une tortue des Galápagos. Sa femme était agile, dynamique et sportive. Mon client n’a pas de force. Hier, j’ai dû l’aider pour ouvrir sa bouteille d’eau. Il n’a pas la force pour attraper sa femme pour la projeter contre un mur. Mon client n’est pas Bertrand Cantat», a ajouté l’avocat de la défense. «La seule violence dans cette affaire ce sont les conditions de vie des protagonistes», a tranché Me Burnand.