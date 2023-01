Fribourg : Peine durcie pour un pédophile qui organisait des camps pour enfants

Baby-sitter régulier d’une fillette âgée au moment des faits entre 6 et 8 ans, l’homme en profitait pour abuser d’elle.

Le pédophile faisait subir à la fillette masturbations et attouchements divers.

Le Tribunal cantonal a prolongé la détention d’un quinquagénaire gruérien. Condamné en première instance à 24 mois de prison, notamment pour avoir avoir abusé sexuellement d’une fillette, il a écopé vendredi de six mois de plus. Alors que ce rentier AI qui organisait occasionnellement des camps de loisirs pour enfants clamait son innocence, le Ministère public estimait la première sanction trop clémente.

Les faits reprochés se sont produits entre 2007 et 2009. À l’époque, la mère de la plaignante confiait celle-ci régulièrement à l’accusé, qui faisait office de baby-sitter. Mais alors que l’enfant n’était âgée que de 6 à 8 ans, il lui faisait subir masturbations et attouchements divers. Parfois, il lui plaçait même un sextoy dans la bouche et il prenait des bains, nu, avec elle, explique «La Liberté».