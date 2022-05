Saint-Gall : Peine légère pour un Allemand qui a visé un Super Puma avec un laser

Un trentenaire a été condamné lundi à une peine clémente et avec sursis pour l’usage d’un laser interdit, qu’il a dirigé sur un hélicoptère militaire.

Deux minutes: c’est la durée pendant laquelle deux pilotes d’un hélicoptère Super Puma de l’armée suisse ont été gênés, lors d’un vol d’entraînement en février 2019 au-dessus du lac de Walenstadt. Visés par un rayon laser, ils ont immédiatement alerté les autorités, qui ont pu identifier un Allemand de 35 ans, qui avait dirigé le laser sur l’hélicoptère depuis le toit de son logement. Les pilotes n’ont pas été blessés et ont pu terminer leur vol sans encombre.

L’Allemand, lui, s’est présenté lundi devant le tribunal de district à Mels. Le Ministère public requérait une peine de huit mois de prison avec sursis et, notamment, une expulsion pour cinq ans du territoire suisse. Peu bavard lors de la courte audience à laquelle les pilotes n’assistaient pas, le prévenu a toutefois expliqué qu’il s’excuserait «en personne auprès des pilotes si ceux-ci étaient là».

Une faute jugée légère

Son avocat a demandé qu’il soit acquitté de l’infraction de coups et blessures puisque les pilotes n’avaient pas été blessés. Puisque le vol n’a pas été perturbé, l’entrave à la circulation ne devait pas être retenue non plus, selon lui. De même avec la perturbation d’un service militaire: l’accusé ne savait même pas que l’hélicoptère était un véhicule de l’armée.