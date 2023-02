Vaud: Peine légèrement allégée pour le coauteur d’une série de vols

Actifs principalement sur la Côte entre 2018 et 2021, trois hommes avaient été reconnus coupables de 53 cambriolages, par le Tribunal. Le principal accusé avait écopé, en juillet dernier, de 5 ans et demi de prison. Ses acolytes avaient pour leur part été punis de 3 ans et demi de prison. Si les trois défenseurs des malfaiteurs avaient tous déposé une annonce d’appel, seul Me Habib Tabet est allé au bout de la démarche.