Peine modérée confirmée pour le Sénégalais qui avait tué son agresseur

Sur fond de deal, Macky, un Sénégalais, avait mortellement poignardé Adama*, un Gambien, lors d’une rixe dans un parking d’Ouchy, en mai 2020. Le jour du drame, Adama avait suivi puis attaqué Macky, le blessant au couteau à une main et à une omoplate. Le Sénégalais avait alors pu saisir le couteau et le retourner contre l’assaillant. Macky a été reconnu coupable du meurtre d’Adama et a écopé d’une peine de prison de 5 ans, sanction assortie d’un an pour d’autres infractions, et d’une expulsion de 15 ans.