Genève

Peine pécuniaire pour le scootériste qui avait molesté un ado

L’accusé avait bousculé un jeune homme qui avait heurté un tram. Il a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence.

«D’un incident mineur, le prévenu a créé un incident démesuré», a déclaré la présidente du Tribunal jeudi matin, en énonçant le verdict de la cour à l’encontre d’un scootériste énervé . L’accusé a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence. Il écope de 180 jours-amende assortis d’un sursis de trois ans. En 2018, l’homme avait poussé un étudiant de 17 ans qui l’empêchait de démarrer au feu vert. Après avoir pris en retour un coup sur le casque, il avait garé son engin avant de suivre et d’agripper le jeune. Dans l’enchaînement des faits, la tête du piéton avait violemment heurté un tram démarrant. La victime avait passé un mois à l’hôpital, dont un certain temps entre la vie et la mort.

La présidente a rappelé que, lors des faits, le scootériste était «fou de rage» et qu’il avait choisi, après la première altercation, de «ne pas en rester là». Si elle a estimé que le but, à savoir donner une leçon au jeune homme, était «compréhensible», la manière avait été «inadéquate». Elle a relevé que les accusations se situaient à la limite entre une peine pécuniaire et une privation de liberté, tout en soulignant la prise de conscience et le repentir sincère du conducteur de deux-roues. Ce dernier est également condamné à verser des indemnités à la victime, qui souffre encore de séquelles, et à sa mère, qui a très durement vécu les suites de l’altercation.