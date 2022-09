La Chaux-de-Fonds (NE)- Peine privative de liberté avec sursis pour un braqueur repenti

En pleine journée, un homme avait braqué le guichet de TransN, à la Chaux-de-Fonds et était reparti avec 2800 francs. Cinq jours plus tard, le quinquagénaire s’était rendu de lui-même à la police. Le Tribunal l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, avec un sursis de deux ans. Le malfrat avait planifié son coup et remis un billet à l’apprentie qui se trouvait derrière le guichet sur lequel il était inscrit: «C’est un braquage, je suis armé, pas un bruit, tout l’argent dans le sac». Le braqueur avait ensuite brandi un pistolet d’alarme.