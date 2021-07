Affaire Giroud - Peine réduite d’un quart pour le gestionnaire de fortune

Co ndamné dans un premier temps à 120 jours-amendes à 910 francs avec sursis durant deux ans par ordonnance pénale, l’un des gestionnaires de fortune de Dominique Giroud a vu sa peine réduite d’un quart par la justice valaisanne. Le citoyen du Valais central a finalement écopé de 90 jours-amendes à 980 francs avec sursis pendant deux ans et d’une amende de 8000 francs.

Pour mémoire, l’affaire p ortait sur des attestations désignant l’épouse de Dominique Giroud comme ayant droit économique de montants déposés auprès de diverses sociétés entre 2005 et 2007, pour près de deux millions de francs. Pour la procureure Rahel Bruehwiler , le professionnel de la finance «savait que les relations d’affaires ouvertes au nom de ces sociétés étaient utilisées pour l es besoins commercia ux et privé s de Dominique Giroud». Ce que le gestionnaire de fortune a toujours nié, désignant Mme Giroud comme ayant droit économique. Pas convaincu par ces explications, le tribunal de Sierre l’a finalement condamné pour faux dans les titres.

Explication jugée crédible

La procureur e avait estimé que l e gestionnaire de fortune n’a vait «retiré aucun avantage personnel» . Par contre, elle prétendait que ce dernier avait permis à Dominique Giroud «de réaliser son objectif , qui était de casser la traçabilité entre lui et ses affaires, ce qui lui a permis de soustraire des bénéfices et des revenus imposables, à travers une société - écran (ndlr: et par là même un blanchiment d’argent).» Le Tribunal a fait sienne cette argumentation.

A l ’audience, l e prévenu a v a it admis avoir paraphé lesdits formulaires. « C ’ est mon associé (ndlr: gestionnaire de patrimoine) qui m’a transmis les documents. Je me suis contenté de les (contre-)signer » avait-il précisé. «C omme l ’ ayant droit était connu, j ’ ai signé machinalement. Je n’ai pas effectué de contrôle supplémentaire du document bancaire. J ’ a i fait 100% confiance à mon collègue (ndlr: et qui a été acquitté par le Ministère public vaudois dans cette affaire). Il gérait seul cette relation.»