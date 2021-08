Bâle-Ville - Peine réduite pour un violeur: la Cour d’appel se justifie

Vivement critiquée pour sa décision, la Cour d’appel s’est justifiée dans un communiqué publié jeudi. Elle rappelle que le jugement a été prononcé par trois juges et non uniquement par la présidente du Tribunal dont le nom a été cité plusieurs fois au cours des derniers jours. La Cour a aussi précisé que son rôle était d’évaluer la culpabilité de l’accusé et non de discréditer la victime. Pour finir, le Tribunal note qu’il s’est basé sur des affaires similaires jugées par le passé pour prendre sa décision.