Peine salée pour celui qui employait de la main-d’oeuvre au noir

Déjà condamné par le passé pour emploi d’étrangers sans autorisation , le gérant d’une chaîne de restaurants chinois, dans le Chablais et en banlieue lausannoise, a dû répondre de ses actes devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne mardi. À nouveau reconnu coupable pour avoir employé de la main-d’œuvre chinoise au noir, le restaurateur, chinois également, a été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amendes à 200 francs.

«Mon client exploitait trois restaurants (ndlr: dont un qu’il exploite encore) avec sa société et il a mal délégué les tâches. Il admet qu’il a fait faux. Mais les gens engagés à l’essai l’étaient par deux exerçants, titulaires de la patente des restaurants», déclare Me Pierre Ventura, avocat du prévenu. Déférés séparément, ceux-ci ont écopé de peines pécuniaires, mais plus légères, rapporte l’homme de loi.