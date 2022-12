Cambodge : Peines de plusieurs années de prison pour 36 opposants

Un tribunal cambodgien a prononcé des peines de plusieurs années de prison à l’encontre de 36 opposants, dont l’ancien leader de l’opposition Sam Rainsy à l’issue d’un procès de masse, ont déclaré un groupe de défense des droits et un avocat. Sam Rainsy, 73 ans, vit en France depuis 2015 pour éviter la prison à la suite de multiples condamnations. Onze hommes politiques de son Parti du salut national du Cambodge (PSNC), aujourd’hui dissous, ont été condamnés à sept ans de prison et privés de leur droit de vote ou d’éligibilité pendant cinq ans, a indiqué le groupe de défense des droits Licadho. Vingt-deux autres militants ont été condamnés à cinq ans de prison, tandis que trois accusés ont été condamnés avec sursis dans une affaire liée à la tentative d’entrée au Cambodge de Mu Sochua, un opposant en exil, en janvier de l’année dernière.

En juin, une soixantaine de personnalités de l’opposition, dont Theary Seng, qui possède la double nationalité américaine et cambodgienne, ont été condamnées à l’issue d’un procès collectif pour trahison que les groupes de défense des droits ont qualifié de politiquement motivé. Selon ses détracteurs, Hun Sen, 70 ans, Premier ministre cambodgien et plus ancien dirigeant d’Asie, a restreint les libertés démocratiques et a utilisé les tribunaux pour étouffer les opposants, emprisonnant de nombreux militants et défenseurs des droits humains.