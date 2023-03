Zurich : Peines de prison pour avoir agressé des contrôleurs des TP

Le Tribunal de district de Zurich a condamné deux hommes et une femme à différentes peines de prison. En juillet 2017, ils avaient agressé des contrôleurs des transports publics zurichois.

Les faits s’étaient produits lors d’un contrôle d’un bus de nuit. Tamedia AG

À la mi-janvier, le Tribunal de district de Zurich a condamné deux hommes et une femme à des peines de prison en partie fermes. Les faits remontent à juillet 2017, quand les trois accusés – un orfèvre aujourd’hui âgé de 33 ans, un monteur électricien de 35 ans et une étudiante de 36 ans – ont, avec d’autres personnes, insulté et agressé des contrôleurs et agents de sécurité des Transports publics zurichois (VBZ).

Dans le jugement du tribunal, désormais disponible, on apprend que l’accusé principal est l’orfèvre de 33 ans. Le soir des faits, il avait notamment frappé la tête d’un des contrôleurs avec une bouteille à moitié pleine. Il a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, de rixe et de violences et menaces contre des fonctionnaires. Il a été condamné à une peine de prison avec sursis partiel de 36 mois, dont la moitié devra être purgée en prison.

Ses deux complices ont été condamnés pour rixe et violences et menaces contre des fonctionnaires. La femme écope d’une peine de prison avec sursis de 12 mois et l’homme d’une peine de prison ferme de 8 mois qui vient s’ajouter à une condamnation précédente de 18 mois.

Plus de 21’000 francs de frais et indemnités

Lors du procès, les trois avocats de la défense ont demandé l’acquittement, prônant la légitime défense. Ils ont également critiqué la durée de la procédure, qui s’est étalée sur plus de cinq ans. «Le principe d’accélération a été violé de manière flagrante», ont-ils souligné.

Des arguments qui n’ont pas convaincu la procureure. S’appuyant sur des enregistrements vidéo, des traces ADN (celui de l’orfèvre est présent sur la bouteille) et des déclarations des contrôleurs des VBZ, elle a parlé d’un acte insensé commis par dix casseurs au total.

En plus de leurs peines de prison, les trois accusés doivent verser à deux contrôleurs des VBZ des indemnités pour tort moral et des indemnités de procédure d’un montant de plus de 9000 francs. Le trio devra aussi payer les frais de justice, qui se montent à 12’000 francs.