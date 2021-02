Rabais de peine pour deux des braqueurs du bureau de change Migros, à Chêne-Bourg (GE) en novembre 2013. Jugés en appel à Lyon la semaine passée, l’un a écopé de 8 ans de prison contre 10 ans en première instance, tandis que le second a vu sa peine passer de 10 ans à 4 ans, rapporte la «Tribune de Genève» . Celui-ci n’est en effet plus considéré comme coauteur, mais comme complice du braquage. Lors du premier procès à Lyon en mai 2019, un troisième homme avait été condamné à 8 ans de prison. Il n’avait pas fait appel. Le quatrième individu avait été jugé à Genève en 2016 et avait écopé de 5 ans.