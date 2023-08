Peinture: Claude Ruiz-Picasso, fils du peintre, est décédé

Claude Ruiz Picasso avait été administrateur de 1989 à 2023 de la succession Picasso, qui gère les droits liés à l’artiste et son œuvre. En juillet dernier, il avait souhaité se retirer et laisser sa place à sa sœur Paloma, laquelle avait été désignée administratrice.

Fratrie de quatre enfants

Pablo Picasso a eu quatre enfants: Paulo, son fils aîné, né de son union avec Olga Khokhlova et décédé en 1975; Maya, fille de Marie-Thérèse Walter, disparue en 2022, Claude et Paloma, nés de son union avec Françoise Gilot. «Claude Ruiz-Picasso laisse son épouse, Sylvie Vautier épouse Picasso et deux enfants Jasmin et Solal», a ajouté Jacques Neuer.