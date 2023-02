Genève : Peinture verte contre l’argent des énergies fossiles

L’immeuble du Crédit Suisse à Bel-Air a été la cible vendredi de militants du climat. Deux membres d’Extinction Rebellion ont aspergé les murs et les vitrines de peinture verte. Il n’y a pas eu d’autres dégâts et personne n’a été blessé, indique la police. Cette dernière a appréhendé le duo. «Nous ne tolérons pas les dommages à la propriété et plainte sera déposée», a indiqué la banque.