tensions à Taïwan : Pékin a franchi la frontière officieuse des dizaines de fois

L’armée taïwanaise affirme que 68 avions et treize navires chinois ont dépassé vendredi la «ligne médiane» du détroit de Taïwan.

Un bateau vu depuis l’île de Pingtan, dans la province de Fujian, l’un des points de la Chine continentale les plus proches de l’île de Taïwan, le 5 août 2022.

L’armée taïwanaise a déclaré que 68 avions de chasse chinois et treize navires de guerre avaient franchi vendredi la «ligne médiane» du détroit de Taïwan, qui sépare l’île de la Chine continentale lors des gigantesques manœuvres organisées par Pékin. «(Nous) condamnons l’armée communiste qui a délibérément franchi la ligne médiane», a déclaré le Ministère de la défense dans un communiqué.

Frontière officieuse

La ligne médiane est une frontière officieuse, autrefois très respectée, qui sépare Taïwan de la Chine continentale. Elle se situe au milieu du détroit de Taïwan, large de seulement 130 kilomètres à son point le plus étroit, qui sépare les deux territoires. Elle a été conçue pendant la guerre froide, afin de délimiter les deux parties opposées et de réduire le risque de confrontations. Aucun accord ou traité n’a jamais conforté son statut. Mais au fil des décennies, elle a permis de tenir les armées taïwanaise et chinoise loin l’une de l’autre.