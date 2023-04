Tensions en Asie: Pékin accuse le G7 de «calomnier et salir la Chine»

La Chine a accusé mardi les chefs de la diplomatie des pays du G7, réunis au Japon, de la «calomnier» et de la «salir» après un communiqué très critique sur les politiques chinoises. «La réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 n’a tenu aucun compte ni de la position solennelle de la Chine ni des faits objectifs», a déploré Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. «Elle s’est immiscée dans les affaires intérieures de la Chine, a calomnié et sali la Chine», a-t-il souligné devant la presse, exprimant le «vif mécontentement» de Pékin. Wang Wenbin était interrogé sur le communiqué final des chefs de la diplomatie du groupe de sept pays développés (France, Japon, États-Unis, Canada, Allemagne, Italie, Royaume-Uni), dans lequel ils évoquent notamment leurs inquiétudes vis-à-vis de Taïwan, de la mer de Chine méridionale, du Xinjiang et du Tibet.