Asie: Pékin accuse les Etats-Unis d’exploiter les tensions régionales

Liu Xiamonig, en tournée européenne, s’est exprimé vendredi sur fond de semaines de rhétorique nucléaire et d’essais de missiles par Pyongyang.

«Nous sommes préoccupés par l’intention des Etats-Unis d’utiliser les problèmes de la péninsule coréenne pour entraver la Chine», a déclaré, dans un entretien à l’AFP vendredi, l’ambassadeur de Chine pour la péninsule coréenne Liu Xiaoming. «Cela fait partie de leur stratégie indo-pacifique... de se liguer avec leurs alliés, de renforcer leur alliance avec la Corée du Sud et le Japon», a-t-il ajouté, en référence à la volonté des Etats-Unis et des alliés de contrer la montée en puissance chinoise.

Essais de missiles

Outre la crispation autour de Taïwan , les tensions ont augmenté ces dernières semaines dans la péninsule, le Nord procédant à une série d’essais de missiles tandis que le Sud et ses alliés américains organisaient des exercices militaires à grande échelle. Pyongyang, allié de la Chine, a déclaré vendredi avoir testé avec succès un missile balistique à combustible solide .

En septembre, Kim Jong Un avait déclaré que le statut de puissance nucléaire de son pays était désormais «irréversible». Pour M. Liu, «les gens se concentrent sur les lancements et les essais nucléaires» nord-coréens «mais ils ignorent que la raison pour laquelle (les Nord-Coréens) agissent ainsi est l’absence d’un mécanisme, d’une structure de sécurité» pour garantir la paix sur la péninsule.

Autonomie stratégique

Washington et Séoul justifient leurs propres exercices par le fait que Kim a ordonné à son armée d’intensifier les préparatifs en vue d’une «vraie guerre». Pékin de son côté préconise un allègement des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies en échange de mesures concrètes de désarmement.

Au terme d’une tournée des capitales européennes, M. Liu a estimé que les dirigeants européens devaient «persuader les Américains de s’attaquer aux problèmes de sécurité» de la Corée du Nord. Son appel intervient quelques jours après qu’ Emmanuel Macron a réitéré son ambition d’une «autonomie stratégique» européenne, notamment dans le cadre de la rivalité croissante entre les Etats-Unis et la Chine.

Chine et Russie

Avec un retour de l’ambassadeur de Chine à Pyongyang après des années de fermeture des frontières pour cause de Covid, les pays européens «espèrent pouvoir rouvrir les ambassades et entamer des échanges avec la Corée du Nord», selon lui.

«La Chine et la Russie partagent beaucoup de choses en ce qui concerne la péninsule coréenne»

M. Liu a par ailleurs déclaré que la Russie restait un partenaire fiable pour la dénucléarisation de la Corée malgré la guerre en Ukraine et les nombreuses déclarations menaçantes de Moscou sur l’usage de la bombe atomique. «La Chine et la Russie partagent beaucoup de choses en ce qui concerne la péninsule coréenne», a-t-il dit. «Nous travaillons tous pour la paix et la stabilité.»