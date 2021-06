Chine : Pékin adopte une loi contre les sanctions étrangères

La nouvelle loi légalise des représailles en cas de sanctions étrangères. Ce texte risque de placer les multinationales face à un dilemme géopolitique entre Pékin et l’Occident.

Pékin se plaint depuis longtemps de l’application extraterritoriale du droit américain via des sanctions et des restrictions commerciales.

Ce nouvel arsenal juridique, adopté jeudi par le Parlement chinois, arrive une semaine après l’élargissement par l’administration Biden d’une liste noire d’entreprises chinoises dans lesquelles les Américains n’ont pas le droit d’investir, au nom de la sécurité nationale. La Chine avait déploré l’initiative et promis de prendre des mesures pour «défendre» ses entreprises.

Pourquoi une loi?

Mais Pékin se plaint depuis longtemps de l’application extraterritoriale du droit américain via des sanctions et des restrictions commerciales. L’UE a quant à elle sanctionné en mars des responsables chinois, accusés d’être responsables d’une répression à l’encontre des musulmans ouïgours au Xijiang (nord-ouest). La nouvelle loi légalise des représailles qui peuvent être «suspendues, modifiées ou annulées», précise le texte.

Que prévoit-elle?

Parmi elles: l’interdiction de visa et du territoire chinois aux individus tombant sous le coup de la loi, mais aussi à leur famille. Le texte légalise «la mise sous scellés, la saisie et le gel des biens» de personnes ou d’entreprises qui appliqueraient des sanctions contre la Chine. La loi ouvre également la possibilité d’avoir recours à «d’autres mesures» non précisées.