Ouïghours

Pékin annonce des représailles après les sanctions américaines

Les Etats-Unis ont infligé jeudi des sanctions à l'encontre de plusieurs dirigeants chinois accusés d'atteintes aux droits de l'Homme contre la minorité musulmane ouïghoure. La Chine a contre-attaqué vendredi.

Plus d'un million de musulmans, notamment des Ouïghours, sont ou ont été internés dans des camps du Xinjiang, selon Washington et des organisations internationales de défense des droits de l'Homme. La Chine dément ce chiffre et affirme qu'il s'agit de centres de formation professionnelle, destinés à aider la population à trouver un emploi afin de l'éloigner de la tentation de l'extrémisme islamiste.