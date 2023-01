Covid: Pékin annonce près de 13’000 décès à l’hôpital en une semaine

Coronavirus : Pékin annonce près de 13’000 décès à l’hôpital en une semaine

Les données n’incluent pas ceux qui ont succombé au Covid chez eux. Le bilan pourrait augmenter à cause des congés du Nouvel-An lunaire.

Les experts craignent que le nombre quotidien de contaminations et de décès dus au Covid en Chine ne grimpe à l’occasion des festivités et des congés du Nouvel-An lunaire.

La Chine a fait état, samedi, de près de 13’000 décès liés au Covid-19 à l’hôpital entre le 13 et le 19 janvier, un haut responsable des autorités sanitaires affirmant que la grande majorité de la population avait déjà été contaminée. Le Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) précise que, sur cette période, 681 patients sont morts à l’hôpital d’une défaillance respiratoire provoquée par le Covid et 11’977 d’autres maladies combinées au virus. Ces données n’incluent pas ceux qui ont succombé au coronavirus chez eux.