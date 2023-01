Pandémie : Pékin appelle l’OMS à avoir une position «impartiale»

«Politisation de la crise»

«Nous espérons que (...) l’OMS maintiendra une position basée sur la science, objective et impartiale et jouera un rôle actif dans la réponse mondiale aux défis de l’épidémie», a rétorqué jeudi à Pékin une porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning.

Depuis le début de la pandémie, la Chine s’oppose à tout ce qu’elle perçoit comme une politisation de la crise sanitaire. «Depuis l’apparition de l’épidémie, la Chine partage des informations et des données fiables avec la communauté internationale, de façon ouverte et transparente», a insisté la porte-parole.

«Nous continuons à demander à la Chine des données plus rapides, régulières et fiables sur les hospitalisations et les décès, ainsi qu’un séquençage du virus plus complet et en temps réel», a affirmé mercredi le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.