Hong Kong

Pékin appelle Londres à «cesser toute ingérence»

L’appel de Boris Johnson à ne pas imposer la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong fâche la Chine.

Craintes des USA et de Londres

Le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie et le Canada ont publiquement exprimé leurs craintes. Et le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a exhorté mardi Pékin à renoncer à cette loi. «Il est encore temps pour la Chine de réfléchir, de s’éloigner du précipice et de respecter l’autonomie de Hong Kong et ses propres obligations ainsi que ses obligations internationales», avait-il déclaré.