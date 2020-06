Trafic aérien

Pékin autorise les compagnies étrangères à 1 vol par semaine

À partir du 8 juin, les compagnies aériennes étrangères pourront reprendre les vols en Chine de manière limitée. Mercredi, Washington avait annoncé une prochaine suspension des vols de compagnies chinoises à destination des États-Unis.

Interdiction américaine

Delta Air Lines et United Airlines avaient suspendu en février et en mars leurs vols depuis et vers la Chine en raison de la pandémie de Covid-19 et pour se conformer aux restrictions de voyages annoncées au début février par le gouvernement américain. Elles souhaitaient reprendre l’activité dans le pays ce mois-ci et avaient soumis en mai leurs demandes auprès des autorités de l’aviation civiles chinoises.