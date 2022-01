Armée : Pékin choisit un général à poigne pour la garnison de Hong Kong

Le général Peng Jingtang, qui a dirigé les forces spéciales chinoises antiterroristes dans le nord-ouest du pays, a été nommé pour diriger la garnison de Hong Kong.

Parmi les rares détails diffusés par les médias d’État sur la carrière de Peng Jingtang figure son ancien poste de chef d’état-major du corps de Police armée du Xinjiang (dans le nord-ouest du pays), qui fait partie de la police paramilitaire chinoise. Plus précisément, il y a trois ans, Reference News, une branche de l’agence Chine nouvelle, avait rapporté qu’une nouvelle force spéciale, dirigée par Peng Jingtang, avait été formée au Xinjiang «pour répondre aux besoins de la lutte contre le terrorisme dans la région et dans toute la Chine».

Répression systématique

Des organisations de défense des droits humains accusent Pékin de mener, depuis 2017, une répression systématique des Ouïghours et des autres ethnies musulmanes de la région, comme les Kazakhs. Elles reprochent au régime chinois d’avoir recours au travail forcé et à des stérilisations forcées et d’avoir enfermé plus d’un million de personnes dans des camps de rééducation. Pékin conteste ce chiffre et explique qu’il s’agit de «centres de formation professionnelle» destinés à combattre l’islamisme radical, après des attentats attribués à des Ouïghours.