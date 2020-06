Espionnage

Pékin critique le Canada et sa «diplomatie du mégaphone»

La Chine a réaffirmé la détention des deux Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor n’était pas «arbitraire», contrairement à ce que pense Ottawa.

Dans une déclaration postée sur le site de l’ambassade de Chine à Ottawa, un porte-parole de la représentation chinoise a affirmé que les preuves contre les deux Canadiens étaient «solides et suffisantes». La Chine a formellement inculpé pour «espionnage» et divulgation de «secrets d’État» Michael Kovrig, ancien diplomate auparavant en poste à Pékin, et le consultant et homme d’affaires Michael Spavor, spécialiste de la Corée du Nord.