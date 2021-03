Éthiopie : Pékin et Moscou s’opposent à une déclaration de l’ONU sur le Tigré

Le Conseil de sécurité de l’ONU a abandonné l’idée d’une déclaration demandant la «fin des violences» au Tigré en Éthiopie.

«Il n’y aura pas» de déclaration, a déclaré l’un d’eux sous couvert d’anonymat. Il «n’y a pas de consensus» et «il n’est pas prévu d’aller plus loin», a confirmé une autre source diplomatique, également sous couvert d’anonymat.

Selon un troisième diplomate, la Chine a bloqué le projet en exigeant d’enlever du projet de texte, maintes fois remanié depuis jeudi matin, une mention du Conseil de sécurité réclamant la «fin des violences au Tigré». Cette demande était inacceptable pour les Occidentaux et l’Irlande, membre non permanent du Conseil de sécurité et rédactrice du projet de déclaration. La Russie s’est jointe à l’opposition de la Chine. L’Inde a aussi fait barrage au texte, mais in fine pour un détail mineur qui nécessitait un petit amendement, selon des diplomates.