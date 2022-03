Guerre en Ukraine : Pékin et Washington discutent à Rome dans un contexte tendu

Alors que le «New York Times» a parlé d’un éventuel soutien chinois à la Russie, vivement démenti par Pékin, des discussions ont lieu, en Italie, afin de «gérer» la compétition entre Chine et États-Unis.

Deux hauts diplomates américain et chinois ont entamé des discussions, lundi, à Rome, dans un contexte tendu en raison d’informations du «New York Times» selon lesquelles la Russie a demandé l’aide économique et militaire de la Chine pour mener la guerre en Ukraine et contourner les sanctions occidentales.

Le conseiller à la sécurité nationale du président américain, Jake Sullivan, a rencontré dans la plus grande discrétion Yang Jiechi, le plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la diplomatie. Ces discussions se tiennent dans un grand hôtel de la capitale italienne. La rencontre ne sera suivie d’aucune déclaration à la presse, a indiqué l’ambassade des États-Unis en Italie. Les deux responsables et leurs équipes «discuteront des efforts en cours visant à gérer la compétition entre nos deux pays et de l’impact de la guerre de la Russie contre l’Ukraine sur la sécurité régionale et mondiale», selon Emily Horne, la porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison Blanche.