Diplomatie: Pékin et Washington voient des progrès après la visite de Blinken

«Les deux parties ont fait des progrès et sont parvenues à des terrains d’entente sur certains points spécifiques», s’est félicité Xi Jinping sans préciser ces derniers, qualifiant les avancées de «très bonne chose», selon la télévision publique CCTV. «Nous sommes sur la bonne voie», a déclaré pour sa part Joe Biden au cours d’un déplacement en Californie, estimant qu’Antony Blinken avait «fait un excellent travail» à Pékin.

Antony Blinken a rencontré Xi Jinping au deuxième et dernier jour de sa visite en Chine. C’était le premier séjour dans le pays asiatique en près de cinq ans pour un chef de la diplomatie américaine.

Les deux parties ont toutefois minimisé les perspectives de grande réconciliation. Selon le secrétaire d’État américain, qui s’est dit «lucide», les plus de 11 heures de discussions qu’il a menées en deux jours visaient surtout à rétablir le dialogue.

«Nous avons fait des progrès et nous allons de l’avant», a déclaré Antony Blinken devant la presse, avant de nuancer: «Aucune de ces questions ne sera résolue en une seule visite». Autre signe encourageant: le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a accepté une invitation à se rendre aux États-Unis, à une date qui reste à déterminer.

«Dialogue et confrontation»

«Des contacts directs et une communication soutenue au plus haut niveau constituent le meilleur moyen de gérer les différences de manière responsable et de veiller à ce que la concurrence ne dégénère pas en conflit», a indiqué Antony Blinken aux journalistes. «J’ai entendu la même chose de la part de mes homologues chinois. Nous sommes d’accord sur la nécessité de stabiliser nos relations».