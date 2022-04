Covid-19 : Pékin étend le dépistage et craint un confinement

Pékin a étendu mardi sa campagne de dépistage à l’essentiel de ses 22 millions d’habitants, qui craignent toujours l’imposition d’un confinement dur comme à Shanghai.

La Chine affronte depuis mars une flambée épidémique qui touche à des degrés divers de nombreuses provinces. Elle y répond par une stratégie zéro Covid, qui consiste notamment en des confinements et des quarantaines.

À Shanghai, les 25 millions d’habitants sont ainsi confinés depuis début avril. Beaucoup se plaignent de difficultés d’accès à la nourriture et de l’envoi des personnes positives dans des centres de quarantaine à l’hygiène variable. Cinquante-deux nouveaux morts du Covid-19 et près de 17’000 cas positifs sur 24 heures y ont encore été annoncés mardi par le ministère de la Santé.

Lundi, les résidents et les employés du district de Chaoyang, le plus peuplé de la ville, siège de nombreuses multinationales, bureaux, ambassades et centres commerciaux, avaient été les premiers à commencer cette campagne de dépistage général. Onze nouveaux districts ont commencé à tester leurs habitants mardi.