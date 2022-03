Pékin Express: le bain de Charlotte et Tarik dégoûte

M6 : «Pékin Express»: le bain de Tarik et Charlotte dégoûte

Les deux candidats ont partagé un moment dans une baignoire et un détail a particulièrement fait réagir sur la Toile.

L’épisode de «Pékin Express», dont la saison 16 accueillera des people, diffusé le jeudi 17 mars 2022 sur M6 a été celui des changements. Les binômes, qui passent par le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, la Jordanie et les Émirats arabes unis, ont en effet été séparés et de nouveau duos ont été formés pour 24 heures. Ainsi, Sarah a fait équipe avec Axel, Jean-Michel avec Nicolas et Jérémy avec Ahmed. Mais la paire qui a marqué les esprits a été celle composée de Charlotte et Tarik, et ceci à cause d’une séquence pour le moins particulière.