Tensions à Taïwan : La Chine gèle sa coopération avec les États-Unis

La Chine a suspendu vendredi toute coopération avec les États-Unis, faisant plonger les relations entre les deux pays à leur niveau le plus bas depuis des années. Pékin va «suspendre les négociations sino-américaines sur le changement climatique» et annuler un entretien entre les dirigeants militaires ainsi que deux réunions sur la sécurité, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères, reprochant à la présidente de la Chambre des représentants américains Nancy Pelosi d’avoir traité avec «mépris» l’opposition de la Chine à sa visite à Taïpei.

Accord de Glasgow compromis

La Chine et les États-Unis, les deux plus importants émetteurs de gaz à effet de serre du monde, avaient noué un accord surprise sur le climat lors du sommet de la COP26 à Glasgow l’an dernier. Ils s’étaient engagés à travailler ensemble pour accélérer les actions pour le climat lors de la prochaine décennie et à se réunir régulièrement pour «s’attaquer à la crise climatique».