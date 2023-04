Intelligence artificielle : Pékin imposera une «inspection de sécurité» aux outils type ChatGPT 

«Avant de fournir des services au public utilisant des produits d’ intelligence artificielle générative, une inspection de sécurité doit être sollicitée auprès des départements de régulation d’internet», a indiqué mardi un projet de réglementation publié par l’Administration chinoise du cyberespace. Le texte dit vouloir assurer «le développement sain et la mise en application standard de la technologie d’intelligence artificielle générative.»

Les contenus générés par intelligence artificielle doivent «refléter les valeurs socialistes fondamentales et ne doivent pas contenir de contenu relatif à la subversion du pouvoir de l’État.» Notamment, on ne doit pas y trouver de «propagande terroriste ou extrémiste», de «la haine raciale» ou «d’autres contenus pouvant perturber l’ordre économique et social.»