Chine : Pékin juge sa situation économique compliquée

Le premier ministre Li Keqiang a avoué que l’économie chinoise était à un «moment critique», impactée par la stratégie zéro Covid menée par Pékin.

Fermement défendue par le président Xi Jinping, cette politique sanitaire a de lourdes répercussions sur l’économie, avec nombre de commerces fermés, des usines qui fonctionnent au ralenti et des chaînes de production très perturbées.

«Moment critique»

«Depuis mars et plus encore depuis avril, les indicateurs économiques sur l’emploi, la production industrielle, la consommation d’électricité et le transport de marchandises ont connu une baisse marquée», a déclaré Li Keqiang lors d’une téléconférence mercredi avec des milliers de responsables locaux.