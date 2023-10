Pékin condamne les sanctions américaines liées au fentanyl

via REUTERS

La Chine a fustigé, mercredi, les sanctions américaines contre un réseau chinois de producteurs de drogue, notamment de fentanyl, un opiacé à l’origine chaque année de dizaines de milliers d’overdoses aux États-Unis. Le fentanyl est un puissant opiacé de synthèse, utilisé dans le milieu médical mais dont l’usage peut être détourné comme drogue. Ces sanctions concernent 28 personnes et entités, notamment en Chine, mais aussi au Canada, et auxquelles est désormais interdit l’accès au marché financier américain.

Une lutte prioritaire pour Washington

Le sujet des opiacés est l’un des nombreux sujets de tension entre Washington et Pékin. Il a notamment été abordé par la ministre au Commerce, Gina Raimondo, lors de sa visite en Chine fin août. La lutte contre le fentanyl figure parmi les priorités de la Maison-Blanche. Ce puissant opioïde de synthèse est jusqu’à 50 fois plus puissant que l’héroïne. L’administration Biden a annoncé, fin août, plus de 450 millions de dollars de financements supplémentaires pour lutter contre la crise des overdoses aux États-Unis.