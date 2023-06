Pékin: le mercure dépasse les 41 C, les habitants optent pour le système D

Pékin a enregistré jeudi sa journée la plus chaude pour un mois de juin, depuis le début des relevés de températures et une large partie du nord de la Chine a vu le thermomètre franchir les 40°C, selon des données météorologiques et des médias locaux. Le pays fait face, ces derniers mois, à des conditions météo extrêmes et des températures localement inhabituelles, exacerbées par le changement climatique selon des scientifiques.