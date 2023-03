Tensions: Pékin met en garde Washington contre un risque de «conflit»

Diplomatie et économie : Pékin met en garde Washington contre un risque de «conflit»

Accusations de livraison d’armes à la Russie, Taïwan, Ouïghours, sanctions économiques: pour la Chine, les États-Unis mettent de l’huile sur le feu et s’engagent «sur la mauvaise voie».

La Chine a accusé, mardi, les États-Unis d’attiser les tensions entre les deux puissances et mis en garde contre le risque de «conflit» et de «confrontation». Les contentieux entre les deux puissances se sont multipliés ces dernières années: statut de Taïwan, tensions en mer de Chine méridionale, déséquilibre de la balance commerciale ou le traitement des musulmans ouïghours. Le mois dernier, la destruction, par les États-Unis, d’un ballon chinois a encore tendu les relations, l’Administration Biden accusant l’engin d’espionner son territoire, ce que la Chine dément fermement.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a estimé, mardi, que «si les États-Unis continuent de s’engager sur la mauvaise voie et ne freinent pas, aucun garde-fou ne pourra empêcher le déraillement» des relations entre Pékin et Washington. Si cela se produit, «il y aura inévitablement un conflit et une confrontation». «Qui en supportera les conséquences catastrophiques?» s’est interrogé le ministre, qui s’exprimait en marge de la session annuelle du Parlement.