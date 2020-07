Chine

Pékin nomme un «dur à cuire» pour la sécurité à Hong Kong

Zheng Yanxiong, 56 ans, va diriger le nouveau bureau de la sécurité nationale, qui va gérer les atteintes à la sûreté de l’État chinois à Hong Kong.

Ce dernier, nouvellement créé et qui dépend directement du pouvoir central chinois, a pour tâche de collecter des renseignements et de poursuivre les atteintes à la sûreté de l’État à Hong Kong. Il s’agit de l’une des dispositions prévues par la loi controversée que Pékin a fait passer en force mardi. Zheng Yanxiong, 56 ans, prend la tête de cet organisme, ont annoncé vendredi les médias d’État. «C’est un dur à cuire, un homme de loi et d’ordre», a assuré à l’AFP le politologue Willy Lam, spécialiste de la Chine à l’université chinoise de Hong Kong.