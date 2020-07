Asie

Pékin prend en main la sécurité nationale à Hong Kong

Pour la cheffe de l’exécutif, la loi sur la sécurité nationale est l’événement le plus important à Hong Kong depuis sa rétrocession à la Chine en 1997.

Carrie Lam, une fidèle à Pékin, a dénoncé les critiques des gouvernements étrangers, qui constituent «des attaques diffamatoires et malveillantes».

La loi sur la sécurité nationale adoptée par Pékin constitue «l’événement le plus important» pour Hong Kong depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, a affirmé mercredi la cheffe de l’exécutif du territoire. L’opposition craint en revanche un recul des libertés. Cette législation «est un point d’inflexion entre le chaos et la bonne gouvernance», a ajouté Carrie Lam lors d’une cérémonie marquant le 23e anniversaire du retour à la Chine de l’ancienne colonie britannique.

Promulguée mardi par le président chinois Xi Jinping après avoir été adoptée peu avant par le comité permanent du Parlement, une instance soumise au parti communiste chinois (PCC), la nouvelle loi permet de réprimer quatre types de crimes contre la sécurité d’État: les activités subversives, la sécession, le terrorisme et la collusion avec des forces étrangères visant à mettre en danger la sécurité nationale.

Dans ce domaine, la Chine continentale peut directement prendre en charge les dossiers dans trois hypothèses: s'il s’agit d’affaires complexes d’ingérence étrangère, si les cas sont «très graves» et si des «menaces graves et réelles» pèsent sur la sécurité nationale. La loi est entrée en vigueur dès mardi, soit un an après le début des manifestations monstres à Hong Kong contre l’influence du gouvernement central.