Asie : Pékin prêt à tout pour empêcher l’indépendance de Taïwan

Le ministre chinois de la Défense a assuré dimanche que la Chine comptait se «battre jusqu’au bout» pour empêcher Taïwan de déclarer son indépendance.

La Chine va se «battre jusqu’au bout» pour empêcher Taïwan de déclarer son indépendance, a déclaré dimanche le ministre chinois de la Défense, au moment où les tensions croissent entre Pékin et Washington au sujet du sort de l’île.

«Nous allons nous battre à tout prix et nous allons nous battre jusqu’au bout. C’est le seul choix possible pour la Chine», a dit Wei Fenghe lors du forum de sécurité «Dialogue de Shangri-La» à Singapour. «Ceux qui poursuivent l’indépendance de Taïwan dans le but de diviser la Chine n’arriveront certainement pas à leurs fins», a-t-il déclaré.