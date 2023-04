Tensions en Asie: Pékin prévoit des «activités spatiales» au nord de Taïwan

Pékin imposera dimanche une zone d’exclusion aérienne au nord de l’île de Taïwan en raison d’ «activités spatiales», ce qui y restreindra les vols, a annoncé mercredi le ministère taïwanais des Transports. Cette annonce survient après l’achèvement lundi par Pékin de trois jours d’importantes manœuvres militaires autour de l’île démocratique de Taïwan, qui ont donné lieu à des simulations de frappes ciblées et à un encerclement du territoire.

Pékin avait à l’origine annoncé une fermeture pour trois jours, modifiant par la suite ses plans après des objections émises par Taïpei. Le ministère des Transports avait informé la Chine communiste que cette mesure entraînerait «des risques énormes et inutiles aux vols dans la région» et porterait «atteinte aux droits et aux intérêts de l’aviation internationale».