Chine - Pékin s’attaque désormais aux algorithmes

Un milliard d’internautes

La Chine a dépassé pour la première fois la barre du milliard d’internautes, l’usage du smartphone continuant à se développer rapidement avec la numérisation des services et l’essor des infrastructures, selon une étude publiée vendredi. La Chine a gagné 21,75 millions d’internautes supplémentaires en six mois – soit deux fois la population de la Belgique, selon un rapport du Centre chinois d’information sur l’internet (CNNIC), un organisme officiel. Le pays compte désormais 1,011 milliard de personnes connectées, d’après le dernier pointage réalisé en juin. Le CNNIC explique cette hausse par l’amélioration des infrastructures (antennes relais, réseaux), l’apparition de nouveaux services en ligne (service public, éducation) ou encore la meilleure logistique dans les petites villes et les campagnes, qui permet de développer l’e-commerce. Le taux de couverture d’internet à l’échelle nationale est de 71,6% et de 59,2% en zone rurale. Plusieurs sites étrangers sont bloqués en Chine, comme Facebook, Google, Instagram, Whatsapp, Gmail, YouTube ou encore de nombreux médias.